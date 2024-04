Hohenlimburger Bauverein saniert und baut neu

Sanierungsprojekte

Der Hohenlimburger Bauverein hat sich dem bundesweiten Ziel verpflichtet, bis 2045 klimaneutral zu werden. Dafür werden nach und nach die Bestandswohnungen energetisch saniert und für viele Objekte der Einbau moderner Wärmepumpen geprüft. Die ersten erfolgreich umgesetzten Projekte waren Häuser in der Wiesenstraße und der Heidestraße in den Jahren 2022 und 2023. Hier wurde nach KfW-70-EE-Standard saniert und die Häuser mit Geothermie und Wärmepumpen versehen.

Aktuell läuft ein großes Sanierungsprojekt im Winkelmannweg in Hohenlimburg. Hier werden sechs Häuser an der Lenne zukunftsfähig modernisiert. Die gesamten Gebäude werden neu gedämmt, bekommen neue Fenster, Wärmepumpen und PV-Anlagen. Die Mieter können während der Maßnahmen weiter in ihren Wohnungen wohnen. 12 leerstehende Dachgeschosswohnungen werden dagegen auch innen aufwändig saniert und bekommen unter anderem neue Balkone angebaut. Die Sanierungsmaßnahmen sollen voraussichtlich noch dieses Jahr abgeschlossen werden.

Neubauprojekte

Der Bauverein saniert aber nicht nur seine Bestandswohnungen, sondern baut auch neu. In Zeiten von zunehmender Wohnungsknappheit wird damit ein positives Zeichen gesetzt und versucht dem steigenden Bedarf an barrierefreien Wohnungen entgegenzuwirken. Zunächst wurden 2018 und 2019 in der Brauhausstraße 14 neue Wohnungen gebaut. Vor kurzem wurden aber auch zwei neue Wohnhäuser in der Straße "Im Spieck" fertiggestellt. 29 Wohnungen sind hier entstanden. Weitere sollen dort in den nächsten Jahren noch folgen.

Hier gibt es den Beitrag zum Nachhören