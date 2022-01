Horst Tillmann ist tot

Horst Tillmann war nicht nur zehn Jahre als Bürgermeister aktiv – 32 Jahre lang war er im Rat der Stadt Hagen und davor in Hohenlimburg. Er war Aufsichtsratsvorsitzender beim Hagener Entsorgungsbetrieb und Mitglied im Sport- und Freizeitausschuss der Stadt. Außerdem war er entscheidend an der Städtepartnerschaft mit Bruck an der Mur in Österreich beteiligt. Am 05. Januar starb Horst Tillmann. Er wurde 85 Jahre alt.