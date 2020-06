"Ich hasse NRW"

Zuvor hatte er wohl immer wieder geäußert, er hasse NRW und gegen Türen und Sitze getreten. Am Bahnhof Haltern am See nahm ihn die Bundespolizei fest. Es kam heraus, daß der junge Mann aus dem Großraum Bremen von der Hagener Staatsanwalt gesucht wird - und auch von den Staatsanwaltschaften in Essen, Bremen, Bremerhaven und Verden. Auch die Bundespolizei selbst kannte ihn schon - in 26 Fällen ist er dort aktenkundig. Aufgrund seines Verhaltens kam der 20-Jährige in eine Klinik.