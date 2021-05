Impfaktion der Stadt Hagen

In beiden Stadtteilen sind die Infektionszahlen höher, deswegen gab es dieses gezielte Angebot an Obdachlose und Menschen, die in prekären Verhältnissen leben. Über die üblichen Wege sind sie oft nicht zu erreichen, deswegen haben im Vorfeld Streetworker und Leute vom Quartiersmanagement informiert und aufgeklärt.

Den Impfstoff hatte das Land NRW extra zur Verfüng gestellt. Sobald es genug Nachschub gibt, werden diese Impfaktionen auch in anderen Stadtteilen angeboten. Möglich ist das auch durch das große Engagement der Menschen aus ganz unterschiedlichen Einrichtungen und Behörden.