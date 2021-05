Impfaktion geht weiter

Nach Wehringhausen und Altenhagen geht die Impfaktion nun in Haspe weiter. Den Impfstoff hat das Land NRW extra für die Aktion zur Verfügung gestellt, beim Präparat von Johnson und Johnson muss nur einmal geimpft werden. Mit der Impfaktion will die Stadt Menschen erreichen, die über die üblichen Wege schwer zu kriegen sind. Unterstützung gibt es vom DRK und der Diakonie.

In den letzten Tagen waren Streetworker und die Leute vom Quartiersmanagement gezielt in Haspe unterwegs. Außerdem wurden Handzettel in acht verschiedenen Sprachen verteilt. Die Impfaktion soll dabei helfen, die immer noch viel zu hohen Infektionszahlen in Hagen weiter zu drücken. Die Stadt hat bereits weiteren Impfstoff beim Land bestellt und plant weitere Aktionen in den Stadtteilen.