Industriebrand im Lennetal

Kurz nach 9:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Industriebrand in der Tiegelstraße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Filteranlage in einer Industriehalle in Brand geraten war.

Die Feuerwehr ist mit drei Löschzügen der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen nach niemand.