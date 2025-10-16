Nahmer: Brennender Lost Place

Eine historische Villa in der Schleipenbergstraße steht in Flammen. Das Haus ist seit Jahren unbewohnt und gilt als beliebtes Ziel sogenannter "Lost Placer". Die abgelegene Lage mitten im Wald ist eine Herausforderung für die Feuerwehr. Weil Einsturzgefahr besteht, kann auch nur von außen gelöscht werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Das Löschen wird noch eine Weile dauern. Zur Brandursache und zum geschätzten Schaden gibt es noch keine Informationen.