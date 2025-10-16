Navigation

Nahmer: Brennender Lost Place

Veröffentlicht: Donnerstag, 16.10.2025 05:47

Die Feuerwehr hat seit der Nacht einen großen Einsatz in Hohenlimburg. Um 3:30 Uhr wurde ein Brand in der Nahmer gemeldet.

© Alex Talash

Eine historische Villa in der Schleipenbergstraße steht in Flammen. Das Haus ist seit Jahren unbewohnt und gilt als beliebtes Ziel sogenannter "Lost Placer". Die abgelegene Lage mitten im Wald ist eine Herausforderung für die Feuerwehr. Weil Einsturzgefahr besteht, kann auch nur von außen gelöscht werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Das Löschen wird noch eine Weile dauern. Zur Brandursache und zum geschätzten Schaden gibt es noch keine Informationen.

