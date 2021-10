Info vom HEB

Heute ist die Abgabestelle des Hagener Entsorgungsbetriebes an der Fuhrparkstraße geschlossen. Altpapier, Altglas und ähnliches kann man dann erst wieder ab Montag 9 Uhr dort abgeben. Der HEB bittet darum, die öffentlichen Container oder die Wertstoffhöfe an der Müllverbrennungsanlage in Haspe oder in der Obernahmer zu nutzen – aber am besten vorher nachschauen, welcher Ort was annimmt. Weitere Infos gibt es hier.

© HEB