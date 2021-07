Infos zu Hilfsgeldern in Hagen

Die Stadt Hagen gab in den vergangenen drei Tagen 1.292 Schecks raus – und damit insgesamt 526.000 Euro. Der Rest kam vom Land Nordrhein-Westfalen. Nochmal zur Erinnerung: Zur Bewilligung der Landeshilfe muss der Schaden bei mindestens 5.000 Euro liegen. Noch bis zum 31. August können die Hochwasser-Soforthilfen beantragt werden Ab Montag ist eine persönliche Beratung und die Auszahlung der Soforthilfe nur noch am Rathaus II am Berliner Platz möglich.