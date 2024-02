Infos zum Hochwasserschutz

Mitte des Monats kommt das HochwasserKompetenzCentrum aus Köln mit einen Infomobil nach Hohenlimburg und informiert zum Thema. Es geht zum Beispiel um Überflutungsschutz oder das Verhalten vor, während und nach einem Hochwasser. Mit dabei sind auch der Klimaanpassungsmanager der Stadt Hagen und die Starkregenberater vom Wirtschaftsbetrieb.

Termin für die Veranstaltung ist am 17. Februar in der Zeit von 11 bis 15 Uhr in der ehemaligen Gaststätte Busch an der Lohmannstraße.