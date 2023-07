Jahrestag der Überflutung beim AllerWeltHaus

Das AllerWeltHaus hat die Flutfolgen überstanden. Das kleine Kulturzentrum an der Potthoffstraße steht direkt am Volmeufer, bei der Hochwasserkatastrophe vor zwei Jahren hat das Wasser auch in der alten Villa fast alles zerstört.

© Ulrich Korfluer