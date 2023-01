Jeder Tag zählt - SIHK macht sich Sorgen

Ganz generell verweist die Kammer auf die tiefen Spuren, die die Sperrung in der Region hinterlasse. Die Schäden an der B-236-Brücke in Altena zeigten, wie hoch die Belastung der Region inzwischen sei. Nach und nach könnten weitere Ausweichstrecken ausfallen. Es zähle wirklich jeder Tag bis zur Inbetriebnahme einer neuen Rahmedetalbrücke. Dazu sei ein Management und eine Koordination aller heutigen und zukünftigen Baustellen in der gesamten Region erforderlich, damit das Straßennetz nicht zusammenbreche.