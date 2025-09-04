Jugend braucht Orte in Hagen





Die Podiumsdiskussion findet in Kooperation mit den Jugendrat und im Rahmen des Campusfestes statt. Ab 13:30 Uhr wird diskutiert, danach wird gefeiert. Leute aus dem Jugendrat, der Wissenschaft, der Verwaltung und vom Talentkolleg Ruhr diskutieren über jugendgerechte Orte in Hagen.

Zusammen mit dem Unternehmer Rat hatte die Fernuni junge Leute in Hagen bereits in einem Workshop gefragt, was sie sich von Hagen wünschen und wie sie zur Stadt stehen. Die Podiumsdiskussion am Samstag soll auch im Vorfeld der Kommunalwahl zeigen, wie groß der Kommunikationsbedarf der jungen Leute ist.