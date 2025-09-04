Jugend braucht Orte in Hagen
Veröffentlicht: Donnerstag, 04.09.2025 08:45
Hagen hat viele Orte. Aber keinen für uns. Das sagen viele junge Leute in Hagen, sie wünschen sich mehr öffentliche Orte, die zum Chillen einladen, fröhliche Festivals und einen lebendigeren Austausch zwischen den verschiedenen Kulturen. Orte für Jugendliche sind wichtig. Und darüber wird am Samstag bei der Fernuni diskutiert.
Die Podiumsdiskussion findet in Kooperation mit den Jugendrat und im Rahmen des Campusfestes statt. Ab 13:30 Uhr wird diskutiert, danach wird gefeiert. Leute aus dem Jugendrat, der Wissenschaft, der Verwaltung und vom Talentkolleg Ruhr diskutieren über jugendgerechte Orte in Hagen.
Zusammen mit dem Unternehmer Rat hatte die Fernuni junge Leute in Hagen bereits in einem Workshop gefragt, was sie sich von Hagen wünschen und wie sie zur Stadt stehen. Die Podiumsdiskussion am Samstag soll auch im Vorfeld der Kommunalwahl zeigen, wie groß der Kommunikationsbedarf der jungen Leute ist.