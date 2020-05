Jugendherbergen öffnen

Die Jugendherberge in Hagen kann nach zehn Wochen Pause wieder öffnen, Das Haus gehört zu 16 Herbergen in der Region Westfalen Lippe, die Freitag an den Start gehen. Andere Jugendherbergen, wie zum Beispiel die an der Glör, bleiben noch bis August geschlossen.





© Jugendherberge