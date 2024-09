Kaffeeführung durch die Innenstadt

Kaffee ist für viele DAS Getränk. Morgens, mittags, abends immer dabei. In Hagen gab es tatsächlich früher viele Cafés und auch Röstereien. Zum Beispiel in den Elbershallen. Im Rahmen der Fairen Woche gab es jetzt eine Stadtführung ganz unter dem Motto der Geschichte des Kaffees auch hier in Hagen. Los ging es in der Dödterstraße.

