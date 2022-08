Kaffeetag am Mittwoch

In Hagen gibt es Mittwoch einen großen Pott fairen Kaffee. Unsere Stadt beteiligt sich seit einigen Jahren an der Aktion "Der Pott kocht fair". Es gibt sogar einen speziellen Stadtkaffee, der im Weltladen, bei der HagenInfo, am Bismarckturm und im Bioladen Niemand verkauft wird.

