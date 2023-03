Kamp erhält Ausbildungszertifikat 2023

Die Stadtbäckerei Kamp GmbH wurde mit dem Ausbildungszertifikat 2023 ausgezeichnet. Die Bundesagentur für Arbeit verleiht das Zertifikat an Betriebe, die sich in besonderem Maße für die Ausbildung von Jugendlichen einsetzen. Der Familienbetrieb überzeugte mit einer familiären und freundlichen Ausbildungsathmosphäre aber auch mit der Anwerbung auf die Ausbildung durch Praktika und Teilnahme an Messen und Events.

© Radio Hagen/ Pascal Neves Santos