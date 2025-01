Lichtblicke-Sterne für Spendenaktion

Die Stadtbäckerei Kamp hat 3000 Euro für die Aktion Lichtblicke gesammelt. Dafür wurden in der Vorweihnachtszeit wieder reichlich Lichtblicke-Sterne an die Kundschaft verkauft. Pro Gebäckstück gehen 20 Cent an Lichtblicke. Die Stadtbäckerei gehört mit ihrer Kundschaft zu den ganz treuen Lichtblicke-Spendern, über all die Jahre sind mehr als 89.000 Euro zusammen gekommen.

© Stadtbäckerei Kamp