Kampfsportler vor Gericht

Er hat ihm das Messer offenbar so heftig in den Oberbauch gerammt, dass die Klinge abbrach. Dem Opfer konnte konnte per Not-OP das Leben gerettet werden. Laut Anklage hatte der Mann zuvor einen Streit mit einem Freund des Angeklagten, dieser Streit war aber schon geklärt, als der Hagener eingriff. Er selbst wollte zum Prozessauftakt nicht sagen, seine Verteidigung spricht von Notwehr. Kurz vor der angeklagten Tat soll der Hagener bereits einen Mann in der Düsseldorfer Altstadt verprügelt und verletzt haben. Er hatte sich nach den Taten zunächst abgesetzt, befindet sich jetzt aber in Untersuchungshaft.