Kanzlerwahl: Friedrich Merz schafft es im zweiten Anlauf

Es war ein Polit-Krimi: Im ersten Wahlgang scheiterte Friedrich Merz noch. Doch am Ende konnte er die notwendige Mehrheit auf sich vereinen. Damit steht fest: Merz ist der neue Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Nun folgt ein eng getaktetes Protokoll:

Direkt im Anschluss reist Merz ins Schloss Bellevue, wo ihn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier offiziell zum Kanzler ernennt.

Danach geht es zurück in den Bundestag zur Vereidigung.

Anschließend kehrt Merz erneut zum Bundespräsidenten zurück - diesmal zur Ernennung seiner Ministerriege.

Diese wird wiederum im Bundestag vereidigt.

Dann erst geht es ins Kanzleramt.

Antrittsbesuche stehen an

Bereits am Abend der Wahl (6. Mai) will Merz seine erste Kabinettssitzung abhalten und erste Beschlüsse fassen. Am Mittwoch (7. Mai) startet er mit der Regierungsmaschine nach Paris, um Präsident Emmanuel Macron zu treffen. Direkt im Anschluss steht ein Besuch bei der polnischen Regierung in Warschau an.

Autor José Narciandi