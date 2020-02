Karneval in Hagen

Hagens Polizei wünscht sich friedlich-fröhliche Karnevalsumzüge. Sonntag wird in Boele gefeiert, Rosenmontag zieht der Zug von der Innenstadt bis nach Wehringhausen. Mit am Start sind auch Beamte in Uniform und Zivil. Es geht einfach darum, Straftäter und Randalierer so früh wie möglich einzufangen.