Karneval in Hagen - Alle Termine & Infos

Die Termine

Fummellauf: . 16. Februar 17.00 - 19.00 Uhr - Volmegalerie Hagen





Prunksitzung KG Volmefunken e.V.: 18. Februar 20.11 - 23.55 Uhr - Stadtteilhaus Vorhalle





Prunksitzung KG Grün-Weiß Vorhalle: 18. Februar 20.11 - 23.55 Uhr - Stadtteilhaus Vorhalle





Schlüsselübergabe am Boeler Amtshaus: 19. Februar - 13.00 - 14.00 Uhr





Rosensonntagszug in Boele: 19. Februar 14:30 - 17:00 Uhr - Zugverlauf: Schwerter Str.- Hagener Str. - Helfer Str. - Osthofstr. - Schwerter Str. (Amtshaus) Poststr. / Am Bügel Auflösung





Rosenmontagsempfang: 20. Februar 11:11 - 13:00 Uhr - Stadthalle Hagen - Einlass ab 10:30 Uhr





Schlüsselübergabe vor dem Rosenmontagszug: 20. Februar 2023 13:30 - 14:00 Uhr - Friedrich-Ebert-Platz





Rosenmontagszug in Hagen: 20. Februar 14:00 - 18:00 Uhr - Zugverlauf: Frankfurter Str. – Mittelstr. – Körnerstr. – Karl Marx Str. – Elberfelderstr – Bergstr – Augustastr – Bergischer Ring – Lange Str. – Bachstr. – Augustastr. Auflösung

Die Einschränkungen

Hagen will wieder Karneval feiern. Das merken wir auch an den Öffnungszeiten von Ämtern, Behörden und Geschäften. Die Bürgerämter der Stadt Hagen bleiben schon ab dem Weiberfastnachts-Nachmittag geschlossen. Am Rosenmontag nächste Woche gilt das für weite Teile der Stadtverwaltung. Da ist in den meisten Fällen bei der Stadt schon um 11 Uhr am Vormittags Schluss. Die Büchereien der Stadt bleiben ganz geschlossen. Das gilt auch für das Amtsgericht, beim Landgericht gibt es nur einen Notdienst. Der Zoll in Hagen hat Montag bis Mittag geöffnet, ähnlich sieht es bei den Filialen der Sparkasse, der Kompostierungsanlage des WBH und den Kundencentern der Straßenbahn aus. Für die Busse gibt es ein paar Änderungen. Sonntag fahren Extra-Busse von Haspe, Vossacker, Vorhalle und Eilpe nach Boele und später am Tag zurück. Wegen des Umzuges am Montag durch die Innenstadt und Wehringhausen gibt es Umleitungen, Montag und Dienstag gilt der Ferienfahrplan, das heißt, dass die Einsatzwagen entfallen. Es kann auch sein, dass Geschäfte in der Innenstadt Montag schon mittags schließen.

Unser Karnevalsprogramm

Egal ob Fummellauf, Rosensonntags-, oder Rosenmontagszug. Natürlich berichten wir auch im Radio über die verrückteste Zeit des Jahres. Alle Beiträge und Interviews zum Thema Karneval findet ihr in unserer Mediathek.