Karneval und Corona

Über die Umzüge in Boele und der Innenstadt will das Festkomitee Hagener Karneval in vier Wochen entscheiden. Bis dahin sind Wagenbaubeginn, Organisation und Genehmigungen noch möglich. Entscheidend sind der Verlauf der Pandemie und die dann gültigen Regelungen und Auflagen der Coronaschutzverordnung.