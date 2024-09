Auf der A45 in Fahrtrichtung Dortmund hat es an der Anschlussstelle Hagen-Süd einen Unfall gegeben. Dort ist ein Sattelzug mit Auflieger in eine Böschung gerutscht. Der Fahrer blieb unverletzt. Er wurde aber zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht. Die Bergungsarbeiten laufen noch. Aktuell ist der rechte Fahrstreifen auf der A45 in Richtung Dortmund gesperrt.

Kattenohler Straße wahrscheinlich für drei bis vier Stunden vollgesperrt

Wegen des Unfalls ist auch die Kattenohler Straße im Bereich Waterhövel vollgesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Laut der Polizei könnte die Sperrung noch drei bis vier Stunden dauern.