Kein Fumellauf

In der Pandemie ist keine Gelegenheit für Männer auf hohen Hacken. Der Fummellauf muss auch für dieses Jahr abgesagt werden. Das Organisationteam hat sich dazu aufgrund der dynamischen Entwicklung entschlossen. Auch eine Veranstaltung unter freiem Himmel ist keine Alternative. In der momentanen Situation würde sich das nicht richtig anfühlen. Am wichtigsten sei immer noch unser aller Gesundheit.

