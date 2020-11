Kein Fummellauf live in der Volmegalerie - Stattdessen soll es eine Art Fummellauf-Film geben. Genaueres ist noch in Klärung. Ein Fummellauf, wie wir ihn kennen und lieben, wäre in der jetzigen Situation einfach verantwortungslos.

Die Gaudi an Weiberfastnacht hat sich in den letzten Jahren einen Platz im Hagener Karneval erobert. Männer im Fummel und auf hohen Hacken stellen sich einem Wettbewerb mit Show und Gesang. Das Ganze vor Publikum in der Volmegalerie.