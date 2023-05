Keine Lidl-Grundschul-Kombi

Es geht um den großen Parkplatz am Märkischen Ring Ecke Rathausstraße. Discounter Lidl hat die Fläche aufgekauft und will bauen, Ein Discounter alleine kommt für die Stadt aber nicht infrage, daher die Idee mit dem Bau von Schule und Turnhalle in den oberen Etagen.

Die Pläne waren von Anfang an nicht unumstritten. Hagen benötigt zwar dringend weitere Grundschulplätze, der Standort Bettermanngelände ist wegen der Lärm-, Schadstoff- und Verkehrsbelastung aber alles andere als ideal für kleine Kinder, so Kritiker.