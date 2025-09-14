Keine Runde um den Hengsteysee
Veröffentlicht: Sonntag, 14.09.2025 17:09
Die Runde um den Hengsteysee ist aktuell nicht möglich. Auf Seite der Stadt Herdecke war die Feuerwehr Sonntagmorgen wegen umstürzender Bäume im Einsatz. Kurz hinter dem "Seeschlösschen" blockierte ein umgestürzter Baum den Seeweg.
Außerdem wurden weitere Gefahrenbäume entdeckt. Die hatten sich zum Teil in der Höhe sogar ineinander verhakt. Aufgrund der Größe sowie der erschwerten Zugänglichkeit konnte die Feuerwehr nicht selbst tätig werden. Aus Sicherheitsgründen wurde der Seeweg gesperrt. Die Feuerwehr warnt ausdrücklich davor, den gesperrten Bereich zu betreten - hier besteht akute Lebensgefahr!