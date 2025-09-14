Keine Runde um den Hengsteysee

Außerdem wurden weitere Gefahrenbäume entdeckt. Die hatten sich zum Teil in der Höhe sogar ineinander verhakt. Aufgrund der Größe sowie der erschwerten Zugänglichkeit konnte die Feuerwehr nicht selbst tätig werden. Aus Sicherheitsgründen wurde der Seeweg gesperrt. Die Feuerwehr warnt ausdrücklich davor, den gesperrten Bereich zu betreten - hier besteht akute Lebensgefahr!