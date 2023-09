Kinderrechte festgeschrieben

Terre des Hommes ist offizieller Partner des UN-Ausschusses Kinderrechtskonventionen. Die Hagener Gruppe hatte immer wieder mit Aktionen auch hier vor Ort dafür geworben - unter anderem mit einer Ausstellung in der Johanniskirche, einem Riesenpuzzle in der Fußgängerzone oder einem Workshop im Marienhof. Über 16 000 Kinder aus 121 Staaten hatten Perspektiven beigesteuert, Forderungen formuliert und Feedback eingebracht. Die Entwicklung des offiziellen Kommentars zur Kinderrechtskonvention ist einer der größten Prozesse überhaupt, an dem sich Kinder und Jugendliche selbst beteiligen konnten.