Kinderuni-Vorlesung der Fachhochschule Südwestfalen

Kinder zwischen neun und zwölf Jahren konnten bei insgesamt drei Vorlesungen mitmachen. In der letzten Vorlesung lernten sie die Grundlagen zum Schall, zum Gehör und zur Schwerhörigkeit.





Die Zusammenarbeit mit den Kindern empfindet Prof. Dr. Sinan Ünlübayir besonders angenehm.

Your browser does not support the audio element.

© Radio Hagen

In jeder Kinderuni-Vorlesung ging es um ein anderes Thema. Dadurch haben die Kinder einen Einblick in verschiedene Bereiche der Wissenschaft und der Technik erhalten. Und das natürlich mit dem Ziel, das Interesse an die Wissenschaft zu wecken.