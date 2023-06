Kinderuni-Vorlesung in der Fachhochschule

,,1+1=10? - Computer rechnen aus´´, das war das Thema der Kinderuni-Vorlesung. Kinder zwischen neun und zwölf Jahren konnten am Dienstag Nachmittag in der Fachhochschule Südwestfalen lernen, wie man im Binärsystem rechnet. Dadurch soll unter anderem das Interesse an die Wissenschaft und die Technik geweckt werden. Mit der Vorlesung verfolgte Prof. Dr. Böcker dabei ein ganz bestimmtes Ziel: ,,Das Ziel der Veranstaltung war, dass ich ihnen zeige, wie ein Computer rechnet, nämlich dass 1+1 beim Computer eben Eins-Null ist, was man als 1+1=10 lesen kann.´´ Die Kinderuni bietet weitere Vorlesungen zu Themen aus der Wissenschaft und der Technik in den nächsten Wochen jeweils am Dienstag an.