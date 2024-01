Kirche und Demokratie

Über Kirchen und Demokratie sprach Professor Thomas Söding von der Ruhruniversität Bochum - angesichts der aktuellen Proteste gegen Rechtsextremismus ein gut gewähltes Thema. Es gehe in diesen Zeiten darum, die Bindekräfte in der Gesellschaft zu nutzen. Man müsse neue Koalitionen zwischen ungewöhnlichen Partnern gründen, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Dabei hätten auch die Kirchen eine Bringschuld. Bürgermeister Dietmar Thieser sagte in seinem Grußwort, er hoffe für 2024 auf deutlich mehr Miteinander auch der Parteien im Hagener Rat als in der Vergangenheit. Opposition sei in der Kommunalpolitik schädlich, es gehe vielmehr darum, Probleme zusammen zu lösen und die Stadt gemeinsam nach vorn zu bringen.