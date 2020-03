Kirchen gegen Corona

Auf der Homepage der Pauluskirche kann man unter der Kategorie „Gute Worte“ Andachten und passende Musik von zu Hause aus abrufen. Die Stadtkirchengemeinde hat heute beschlossen, in Zukunft zwei Mal die Woche Audioaufnahmen zur Verfügung zu stellen. Außerdem soll an alle Interessenten ein Lied geschickt werden, dass jeder mitsingt und dabei aufnimmt. Anschließend werden alle Beiträge zu einem großen Chor zusammengeschnitten. Wer Interesse am Angebot der Stadtkirchengemeinde hat, kann sich telefonisch melden.





Nummer: 02331 4731692