Kita St. Konrad sammelt für Hospitz

Veröffentlicht: Montag, 17.11.2025 14:03

Die Kita St. Konrad im Hagener Stadtteil Westerbauer muss im kommenden Jahr schließen. Das Gebäude erfüllt nicht mehr die notwendigen Auflagen, und für die Sanierung fehlten in den vergangenen Jahren die finanziellen Mittel. Für das Team der Kita ist das ein schwerer Einschnitt.

Trotzdem möchten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr letztes Kita-Jahr mit positiven Aktionen füllen. Am 8. Dezember organisieren sie deshalb in der St.-Konrad-Kirche ein Mitmachkonzert mit dem Liedermacher Jörg Sollbach.

Statt eines Eintritts erhebt die Kita eine Kollekte. Die gesammelten Spenden sollen vollständig an das Hagener Kinderhospiz gehen. Wie viel zusammenkommt, ist offen – das Team möchte aber ein Zeichen setzen und zum Abschluss noch einmal Gutes tun.


