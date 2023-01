Knappe Niederlage

Vor 2500 Zuschauern in der Krollmann-Arena führte Phoenix für längere Zeit und geriet erstmals im dritten Viertel in Rückstand. Danach wechselten in einem dramatischen Spiel die Führungen mehrmals, ehe die Gäste in der Schlussphase von der Freiwurflinie die Nerven behielten. Phoenix-Coach Chris Harris war nachher enttäuscht über den Ausgang.