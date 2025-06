Mehr mit Wein am Koepchenwerk

Das Koepchenwerk wurde schon seit 2021 als Weinfeld umfunktioniert, aber jetzt haben sich die Mitglieder des Project:Vino neue Verwendungszwecke für die Weinanlage überlegt, um das Koepchenwerk zugänglicher zu machen. Elias Sturm, Gründer des Projekts, erklärt was durch die neuen Ideen möglich wird:

Dies wird durch die finanzielle Unterstützung der Werner Richard – Dr. Carl Dörken Stiftung und mit der Zusammenarbeit der Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur möglich gemacht. Die Industriekultur ist ein nicht wegdenkbarer Teil des Ruhrgebiets und deshalb ist es wichtig solche Orte nicht nur zu erhalten, sondern auch attraktiv zu halten. Ursula Mehrfeld, Geschäftsführerin der Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur, findet es wichtig solche Denkmäler mit in die Zukunft zu nehmen:

Diese Aufwertung des Ortes bietet also hoffentlich auch eine Plattform für mehr. Denn mit leckerem Wein, interessanter Geschichte und guter Ambiente, lässt sich hier auf jeden Fall eine schöne Zeit verbringen. Das durch diese kulturelle Aufwertung auch Tourismus angetrieben wird, erhofft sich Ursula Mehrfeld:

An dem 21.06. startet die Openingfeier des neuen Weinwerks im Koepchenwerk um 15:00 und bietet mit der Lage in der großen Halle einen interessanten Ort für eine Weinverkostung. Das Weinwerk wird einmal in der Woche jeden Samstag ab 12:00 geöffnet haben. Die ersten Abenteuerlustigen können sich für die Suche nach dem "verlorenem Wein" als Gruppe von bis zu 8 Personen auf der Website des Project:Vino bewerben. Da die Suche auch die über 300 Stufen hoch auf den Weinberg führt, ist festes Schuhwerk angesagt.

