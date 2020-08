Kommunalwahl: Bezirksbürgermeister zeigen sich besonders bürgernah

Die Bezirksvertretung ist darum so wichtig, weil sie auf das Anliegen der Bürger in den einzelnen Stadtteilen eingeht. Michael Dahme ist gerne Bezirksbürgermeister in Eilpe/Dahl und nimmt sich das Anliegen der Bürger zu Herzen.

Im Rahmen der Virtuellen Wahlparty zur Kommunalwahl gibt es einen Livestream auf radiohagen.de/wahl mit Geschichten rund um die Wahl.