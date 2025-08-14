Kommunalwahl: Was wird gewählt?





Bei der Kommunalwahl entscheiden wir über den Oberbürgermeister und die Zusammensetzung des Stadtrats und der Bezirksvertretungen. Außerdem steht die Wahl des Integrationsrates und des Ruhrparaments an.

Wer per Briefwahl seine Stimme abgeben will, kann das auf der Internetseite www.hagen.de/briefwahl schon jetzt beantragen. Oder man wendet sich per Mail (briefwahl@stadt-hagen.de) an das Briefwahlbüro. Beim Briefwahlbüro gibt es später auch die Unterlagen für eine Stichwahl - wenn es dazu kommt. Alternativ kann man die Briefwahl auch in den Bürgerämtern machen, zu den bekannten Öffnungszeiten.

Die Wahlbenachrichtigungen werden ab nächster Woche (Kalenderwoche 34) verschickt. Wer bis zum 25. August keine Wahlbenachrichtigung bekommen hat, sollte sich ebenfalls an das Briefwahlbüro wenden.