Kurzfilmfestival fällt aus

Geplant war, das Kurfilmfestival in die Stadthalle zu verlegen. Dort entsteht aber aktuell das Impfzentrum, welches wahrscheinlich bis in den Sommer hinein die Räumlichkeiten belegen wird. Das Festival wird deshalb im gewohnten Rhythmus am 05. November 2021 über die Bühne gehen. Veranstaltungsort bleibt weiterhin die Stadthalle. Gekaufte Tickets bleiben gültig und eventuell wird die Besucherzahl nochmal erhöht. Alle Infos zu „Eat My Shorts“ bekommt ihr hier.