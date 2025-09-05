Land will Zuschüsse für Hochschule kürzen

Die Landesregierung verringert nicht nur den Zuschuss der Fernuni, im Entwurf für den Landeshaushalt sind Kürzungen bei den Hochschulen in Höhe von 158 Millionen Euro vorgesehen, so die SPD. Sie warnt vor den Folgen. Jede Kürzung im Bildungsbereich führe langfristig zu Einnahmeverlusten und gefährde den Wirtschafts- und Industriestandort NRW.

Ina Blumenthal und Wolfgang Jörg erinnern in diesem Zusammenhang auch daran, dass der Standort der Hochschule für Polizei bei uns in Hagen im übernächsten Jahr geschlossen werden soll. Das und die geplanten Kürzungen beweise einmal mehr, dass der Landesregierung nichts am Hochschulstandort Hagen liegt.