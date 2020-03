Laute Rathausgalerie

Ein unschöner Weckton, vor allem zu dieser Zeit am frühen Sonntag. Der war nicht nur in der Innenstadt zu hören - der eine oder andere dachte schon an eine Warn-Sirene oder ähnliches. Nach mehreren Anrufen bei der Feuerwehr machten sich Einsatzkräfte auf den Weg. Sie stellten fest, dass die Absauganlage die Ursache war. Allerdings war es offenbar zunächst gar nicht so einfach, den Ton abzustellen. Erst um viertel nach 9 war wieder Ruhe.