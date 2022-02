Lebensgefährlicher Einbruch

Im Lennetal gab es am Wochenende einen lebensgefährlichen Einbruch. Unbekannte Täter waren in eine Verzinkerei an der Bandstahlstraße eingebrochen. Dort haben sie Silberpellets im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Unbekannten dabei mit Cyanid in Berührung gekommen sind. Dadurch könnte Lebensgefahr bestehen.

© Igor Mojzes - Fotolia