Leiche in der Volme

Seine Kinder spielten in der Gerberstraße mit einem Ball - als er den Ball aus der Volme holen wollte, entdeckte er die leblose Person. Die Leiche soll in der Nähe der Uferböschung im flachen Wasser gelegen haben. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei vor Ort handelt es sich um einen 53-jährigen Mann. Er sei offenbar von der Böschung in die Volme gestürzt, sagte ein Beamter vor Ort. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es bislang nicht. Wie lange der Mann in der Volme lag, ist unklar. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.