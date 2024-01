Tatwaffe gefunden

Die beiden Männer werden weiterhin intensivmedizinisch betreut, ihr Zustand wird als stabil bezeichnet. Bei den Ermittlungen am Tatort in der Tiegelstraße konnten die Beamten die Tatwaffe sicher stellen. Das Motiv liegt offenbar in geschäftlichen und familiären Beziehungen , das vermuten Staatsanwaltschaft und Polizei. Die entsprechenden Ermittlungen dauern noch an. Die Obduktion des Opfers soll am Montag stattfinden.