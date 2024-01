Toter bei Schießerei

Der mutmaßliche Täter, ein 77-Jähriger, wurde festgenommen. Einer der verletzten Männer kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Alle drei Opfer sollen nach ersten Erkenntnissen der Polizei Mitarbeiter der Betriebes sein, auf dessen Gelände das Ganze passiert ist. Es handelt sich dabei um einen Wertstoffhof in der Tiegelstraße. Das Motiv ist noch unklar. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.