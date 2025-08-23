Lesementoren gesucht - Ehrenamt für Kinder

Die Mentoren werden von dem Verein ausgebildet und mit Ressourcen ausgestattet. Zusätzlich vermitteln sie an die passenden Schulen und Kindern. Ziel ist es, 1 on 1 mit den Schülern zu lernen und den Spaß am Lesen zu vermitteln. Am 17. September soll es in der VHS eine Informationsveranstaltung zu dem Angebot geben. Gesucht werden außerdem weitere, die sich dem Ehrenamt widmen möchten und einem Kind unter die Arme greifen wollen. Mehr Infos unter: https://mentor-hagen.de/mitmachen/mentoren

© Radio Hagen/ Pascal Neves Santos