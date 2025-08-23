Lesementoren gesucht - Ehrenamt für Kinder
Veröffentlicht: Samstag, 23.08.2025 14:26
Rund jedes vierte Grundschulkind kann in der 4. Klasse immer noch nicht richtig lesen. Um da zu unterstützen, hilft auch in Hagen der Verein der Lesementoren. Die Lesementoren begleiten mindestens ein Jahr jeweils ein Schulkind und lesen zusammen ein mal die Woche.
Die Mentoren werden von dem Verein ausgebildet und mit Ressourcen ausgestattet. Zusätzlich vermitteln sie an die passenden Schulen und Kindern. Ziel ist es, 1 on 1 mit den Schülern zu lernen und den Spaß am Lesen zu vermitteln. Am 17. September soll es in der VHS eine Informationsveranstaltung zu dem Angebot geben. Gesucht werden außerdem weitere, die sich dem Ehrenamt widmen möchten und einem Kind unter die Arme greifen wollen. Mehr Infos unter: https://mentor-hagen.de/mitmachen/mentoren