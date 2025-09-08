«Let's Dance»-Stars Anastasia und Sergiu feiern Hochzeit

Stuttgart/Köln (dpa) - Anastasia und Sergiu Maruster, Profi-Tänzer bei der RTL-Tanzshow «Let's Dance», haben ihre Traumhochzeit gefeiert: sie ganz in Weiß, in bodenlangem Korsagen-Kleid mit Beinschlitz, er in feinem dunklem Zwirn mit Hemd und Fliege. Die große Fete fand am Wochenende in Anastasias Heimat Chisinau (Republik Moldau) statt - ein Jahr nach der standesamtlichen Trauung. Impressionen von der Zeremonie und vom Fest teilten die beiden bei Instagram.

Erfolge als Paar-Tänzer

Anastasia (27) und Sergiu (32) kennen sich schon lange und treten seit 2017 als Paar im Turniersport an. Seit 2022 tanzen sie für Moldau, seit 2023 bei den Professionals. 2024 gewannen sie unter anderem den World Cup im chinesischen Wuxi, wurden Vize-Europameister und Weltmeister im Professional Show Dance Latein. Anastasia ist auch Latein-Turniertrainerin beim tus Stuttgart, einem der größten Sportvereine in der Landeshauptstadt.

In der diesjährigen «Let's Dance»-Staffel ertanzte sich Anastasia mit Ex-Turnprofi Fabian Hambüchen den dritten Platz. Bildern zufolge war er neben anderen Promis und Mitgliedern der «Let's Dance»-Familie beim Hochzeitsfest dabei.

Es funkte schon einige Male bei der Tanz-Show

Der TV-Sender RTL freute sich über das gemeinsame Glück: «Wir wünschen den beiden für ihren gemeinsamen Weg von Herzen alles Gute.» Dass es bei «Let's Dance» immer wieder auch außerhalb des Parketts große Gefühle gibt, zeigten zuvor schon Profi-Paare wie Renata und Valentin Lusin, die noch heute gemeinsam durchs Leben tanzen.

Und auch zwischen Profi-Tänzern und Kandidaten kann es ordentlich knistern: Den Beginn der Liebesgeschichte zwischen Massimo Sinato und Rebecca Mir erlebten die Zuschauerinnen und Zuschauer mit. Auch Profitänzerin Christina Hänni und der Sänger Luca Hänni hatten sich bei «Let's Dance» kennengelernt.