Letzter Wahlkreistag in Hagen

Per Zufall ausgewählt

So einen Brief kriegt man nur selten. Im Rahmen des Projekts wurden 30 Menschen unseres Wahlkreis zufällig ausgewählt und kontaktiert. So soll garantiert werden, dass nicht nur die lautesten oder einflussreichsten in die Politik einbezogen werden, sondern auch die "stille Mitte", die sich bis dahin eventuell gar nicht mit Politik auseinandergesetzt haben.

Gespräch mit Timo Schisanowski

Das Programm ist alles andere als zufällig. Es gibt immer ein Oberthema - dieses Mal Demokratie, bzw. wie wir unsere politische Stimmen stärken kann - dieses wird erst unter den Ausgewählten mit Hilfe von wissenschaftlichen Infos diskutiert. Später kam dann Timo Schisanowski (SPD-Abgeordneter) dazu und hat sich die Meinungen der anderen angehört. Zuletzt wurde zusammen diskutiert und Ergebnisse zusammengetragen. Das Projekt soll dafür sorgen, dass mehr Leute sich in den politischen Prozess einbringen, aber auch die Stimmen des Volkes der Politik näherbringen.