Lithium-Batterien richtig entsorgen

Landen diese Batterien im Müllfahrzeug, dann kann die sich drehende Trommel dafür sorgen, dass die Batterien einen kaum zu löschenden Brand verursachen. Das in den Akkus enthaltene Lithium ist sehr reaktionsfreudig, vor allem mit Wasser und bei einer zu hohen Umgebungstemperatur. Es besteht also Brandgefahr, vor allem dann, wenn ein beschädigter Akku mit Wasser in Berührung kommt. Lithium-Akkus werden etwa bei E-Scootern aber auch bei Akku-Staubsaugern verwendet. Sie sollten über den Fachhandel oder Wertstoffhöfe entsorgt werden. Sie können dann recycelt werden und gefährliche Inhaltsstoffe entsorgen.