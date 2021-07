Lkw-Brand auf der A45

Auf der A45 in Richtung Hagen ist ein Lkw in Brand geraten. Passiert ist das kurz hinter der Ausfahrt Schwerte Ergste. Die Löscharbeiten laufen. Die Fahrbahn Richtung Hagen ist aktuell gesperrt. In Fahrtrichtung Dortmund wurde der Verkehr bereits wieder freigegeben.

© Alex Talash